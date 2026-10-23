Sciame sismico alle Eolie, allarme maremoto arancione

Centri Coordinamento Soccorsi nelle Prefetture di Messina e Palermo

Uno sciame sismico iniziato alle 23.38 del 20 ottobre, proseguito con altre quattro scosse il 21, cinque il 22 e tredici (finora) il 23. Tutte con magnitudo compresa tra 2.2 e 4.3 fino a quella che ha fatto scattare l’allarme, 5.5 alle 12.19, con profondità di 9 km, a una trentina di km a nord di Alicudi.

Il SiAM (Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma) ha diramato un’allerta maremoto di livello arancione per le zone costiere esposte.

Il dirigente generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, ha disposto l’immediato stato di allerta e la pronta operatività per i Comuni interessati e per le strutture operative ed è in contatto col presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e con le Prefetture di Messina e Palermo, con le quali si stanno convocando i rispettivi Centri Coordinamento Soccorsi (Ccs).

Sul territorio, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) della Protezione Civile sono già operative in assetto di assistenza alla popolazione e presidio.

Le misure in atto prevedono:

Verifiche strutturali prioritari: sopralluoghi urgenti su edifici pubblici, infrastrutture essenziali e aree esposte al rischio tsunami.

Evacuazioni cautelative: sgombero delle scuole in diversi Comuni, assistito dai volontari di Protezione Civile.

Presidio del territorio: monitoraggio e vigilanza attiva nei punti più critici.

Informazione alla popolazione: diffusione tempestiva delle norme di autoprotezione per rischio sismico e maremoto.

Ricognizione danni: monitoraggio continuo a cura della Soris e dei servizi provinciali della Protezione Civile.

Al momento non sono stati segnalati danni.