Messina, scontro tra auto e la minicar si ribalta: illesa la giovane conducente FOTO - Tempostretto

Nessun ferito nell'incidente in via San Giovanni di Malta. Coinvolta anche una Renault Megane

MESSINA – Un’omessa precedenza, lo scontro e, per fortuna, nessun ferito. Poteva andare peggio all’incrocio tra via Monsignor D’Arrigo e via San Giovanni di Malta, dove un’auto, una Renault Megane, e una minicar si sono scontrate per dinamiche (e responsabilità) ancora da chiarire.

Sul posto si sono immediatamente recati sia gli uomini della sezione infortunistica, coordinata dall’ispettore capo Giovanni Arizzi, sia il comandante della Polizia Municipale Stefano Blasco, al fianco dei propri agenti. Illesa la giovane conducente della mini-auto, così come il resto dei messinesi coinvolti.