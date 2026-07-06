Ultimo in concerto negli stadi a Messina e Reggio Calabria nel 2027

Il ritorno al "Franco Scoglio" e in più al Granillo il prossimo anno per il cantautore romano

MESSINA – “Beati gli Ultimi perché saranno i primi”. Reduce dal successo da record, 250mila spettatori a Tor Vergata, a Roma, Ultimo annuncia il tour 2027. “Stadi 2027 – La favola continua” con un ritorno a Messina, allo stadio “Franco Scoglio”, il 28 giugno, e allo stadio Granillo di Reggio Calabria il 3 luglio. Il tutto dopo aver realizzato il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana.

I biglietti saranno disponibili online su Ticketone a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 8 luglio, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati partirà alle ore 11.00 di lunedì 13 luglio. L’evento è organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, in collaborazione con il Comune di Messina.

Questo l’annuncio sui social del cantautore romano: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua”.

Vasco e Ultimo re dei live in Sicilia con i concerti a Messina

In questi giorni Niccolò Moriconi in arte UItimo, classe 1996, ha ricevuto i complimenti di un mostro sacro come Vasco. E proprio Vasco Rossi e Ultimo sono stati i re dei live in Sicilia nel report Siae 2025. I quasi ottantamila spettatori di Vasco (21 e 22 giugno dell’anno scorso) e i 38mila di Ultimo allo stadio “Scoglio” hanno visto in testa Messina per i concerti dal vivo.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro sottolineano “il valore strategico dell’evento per la città e per l’intero territorio”: “Accogliamo con grande soddisfazione il ritorno di Ultimo a Messina nel 2027, dopo la straordinaria data del 2025. Questo nuovo appuntamento conferma la centralità del nostro Stadio “Franco Scoglio” nel circuito dei grandi live nazionali e internazionali. Messina si sta affermando con continuità come città della musica e dei grandi eventi, capace di attrarre pubblico e produzioni di altissimo livello”.

“Importanti ricadute per Messina dalla musica e i grandi spettacoli”

Continuano Basile e Finocchiaro: “Già lo scorso anno la produzione di Ultimo aveva presentato richiesta per l’utilizzo dello Stadio Franco Scoglio in vista del tour 2027. L’amministrazione comunale ha quindi avviato tempestivamente l’iter amministrativo, rilasciando la concessione e attivando tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’evento e per l’accoglienza degli oltre 40 mila spettatori attesi. La stagione 2026 dei grandi concerti allo Stadio, inaugurata con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, proseguita con Geolier e il doppio appuntamento con Max Pezzali, ha registrato un successo straordinario di pubblico. Questi risultati dimostrano quanto la musica e i grandi spettacoli possano generare importanti ricadute positive in termini di attrattività, sviluppo economico e inclusione sociale, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il senso di comunità e la partecipazione collettiva”.

“La favola di Ultimo”, in particolare, arriverà negli stadi delle più grandi città italiane: Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027, Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona), Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio), Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola), Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium), Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).

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