Messina. Scuola “Salvo D’Acquisto”, il progetto “Stare bene a scuola”

Attività per il benessere psicofisico

MESSINA – Nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA122 “Stare bene a scuola” finanziato dall’Unione europea, in occasione delle Giornate Erasmus, dal 14 al 18 ottobre 2024, l’Istituto comprensivo N. 2 “Salvo D’Acquisto” ha organizzato delle attività destinate a tutti gli alunni della scuola per far risplendere l’Europa e promuovere il benessere psico-fisico di tutta la comunità scolastica.

Quello della salute mentale e fisica, tema annuale della comunità eTwinning, è l’obiettivo principale del progetto di mobilità e la priorità delle diverse iniziative intraprese negli ultimi anni dal dirigente scolastico dell’Istituto, prof. Pietro Ruggeri. A tal fine sono stati dedicati cinque giorni alla diffusione tra gli alunni della cultura del vivere sano attraverso attività di pittura emozionale, musicoterapia, yoga baby, emozioni tra le righe e l’inaugurazione di un’Aula Snoezelen, un ambiente multisensoriale creato con l’obiettivo di facilitare il benessere degli alunni attraverso la stimolazione dei cinque sensi. Le cinque giornate si sono concluse con un momento di mindfulness rivolto a tutto il personale docente, essenziale per creare ambienti di apprendimento sani, sicuri e stimolanti, con una lezione di Full Body Stretch tenuta dalle professoresse Alessia Finocchiaro e Anna Saia.

È stato l’inizio di una serie di interventi, tra cui mobilità breve degli alunni, gemellaggi con scuole europee, sperimentazione di tecniche di rilassamento e benessere, creazione di ambienti stimolanti e spazi di sviluppo sociale ed emotivo, che saranno implementati nei prossimi mesi per contribuire alla realizzazione di un apprendimento sicuro, stimolante ed inclusivo.