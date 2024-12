Messina, sequestrati 5 chili di botti illegali

L'ultima operazione dei carabinieri a Giostra contro i fuochi pirotecnici illegali

MESSINA – Il contrasto ai botti illegali. L’ultima operazione dei carabinieri è avvenuta a Giostra contro i fuochi pirotecnici illegali. Con la denuncia di tre persone. In generale, sono stati sequestrati oltre 2.300 articoli pirotecnici e 34 candelotti esplosivi, per un totale cinque chili di materiale esplosivo.

In particolare, i carabinieri della Compagnia di Messina centro hanno denunciato tre cittadini messinesi, tra i 25 e i 34 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine, per la detenzione e il commercio abusivo di

materiale esplodente. Sono stati sorpresi a Giostra, mentre cercavano di vendere al dettaglio il materiale pirotecnico, in parte esposto su alcune bancarelle.

Sono fuochi d’artificio artigianali, pericolosi e vietati dalla legge, destinati a clienti disposti a pagare cifre maggiori.