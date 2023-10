Messina, Settimana della Protezione Civile. La sede dei vigili del fuoco aperta ai cittadini - Tempostretto

Sarà possibile visionare i mezzi e le attrezzature del Corpo, che saranno illustrate con piccole attività dimostrative

Dal 9 al 15 ottobre, in tutta Italia, si svolge la V edizione della “Settimana della Protezione Civile” che coincide con la “Giornata internazionale per la riduzione del Rischio dei disastri naturali” (13 ottobre).

Per sensibilizzare la collettività alle tematiche in questione, la Sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Messina, in via Salandra isolato 39, sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 12.30; sarà possibile visionare i mezzi e le attrezzature del Corpo, che saranno illustrate con piccole attività dimostrative ed inoltre sarà possibile visitare la centrale operativa (compatibilmente con eventuali emergenze in corso) dove saranno illustrati i software utilizzati nelle piccole e nelle grandi emergenze.

Martedì 17 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il Comando dei VdF con l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Messina, alla Croce Rossa Italiana e all’Archivio di Stato di Messina ha organizzato, al Palazzo della Cultura di Messina, una conferenza sul tema “L’attività di Soccorso nelle emergenze”, indirizzata agli studenti delle scuole Medie e Licei per fare conoscere ai giovani studenti la struttura operativa della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Alla conferenza, interverranno la prefetta di Messina, il sindaco e l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina e il presidente Croce Rossa Italiana locale.