Messina social city, contratto a tempo indeterminato per altri 18 lavoratori - Tempostretto

Il primo transito aveva interessato circa 490 operatori; il secondo ciclo si concluderà il 18 marzo

MESSINA – Nuove trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per altri 18 lavoratori all’Azienda speciale Messina social city, che da tempo determinato transiteranno a tempo indeterminato. Il sindaco Federico Basile congiuntamente all’assessore al ramo Alessandra Calafiore (nella foto) e al CdA dell’Azienda speciale ha espresso soddisfazione per la continua crescita e per l’importante risultato raggiunto a tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e dei beneficiari, a quattro anni dal primo transito che aveva interessato circa 490 operatori. Il primo ciclo di trasformazione si è concluso il 31 dicembre scorso con la firma del contratto a tempo indeterminato di 139 lavoratori mentre il secondo, in atto, si concluderà il 18 marzo prossimo, in linea con “l’articolo 25 del Contratto nazionale di lavoro Cooperative sociali, che impone alle aziende di utilizzare i contratti a tempo determinato solo dopo aver trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno per il 20% dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti”.