La polemica di Gioveni e Cacciotto (Fratellli d'Italia) riguardo al reclutamento di 4 esperti. Mancuso (+Europa): "Una sola candidatura per Fertility e corsa ai ripari"

MESSINA – “La determina n. 249 del 20 novembre 2026 della Messina Social City, con la quale vengono riaperti i termini per la selezione di quattro esperti Senior e Middle nell’ambito del progetto «Fertility – Sil Social Innovation Lab» al costo complessivo di ben 201.000 euro, finisce per dare ulteriore consistenza ai dubbi che avevamo sollevato con la nostra interrogazione. A questo punto, verrebbe proprio da dire che la toppa rischia di essere peggio del buco. Non siamo noi, infatti, a evidenziare le criticità della procedura, ma è la stessa Azienda Speciale che, nella propria determina, ammette che i dieci giorni inizialmente concessi per presentare le candidature, comprensivi di giorni festivi, erano insufficienti rispetto alla documentazione richiesta e alla complessità dei curricula da predisporre”. Così il capogruppo in Consiglio di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e il consigliere della III Circoscrizione Alessandro Cacciotto.

La presa di posizione di +Europa e i dubbi di Gioveni e Cacciotto: “Rimangono tanti interrogativi sul bando di Messina Social City”

Sul tema è intervenuta pure Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di +Europa: “La determina arriva dopo la mia denuncia sulla sola candidatura ricevuta (l’unica candidatura secondo Mancuso sarebbe stata quella dell’ex presidente Valeria Asquini, n.d.r.) e l’interrogazione dei consiglieri”.

E, a loro volta, insistono Gioveni e Cacciotto: “La determina riconosce anche che lo schema di domanda conteneva una grave incongruenza nell’individuazione dei profili professionali: veniva infatti inserito un quinto profilo, quello di «Esperto Senior in Percorsi formativi», che non trovava alcuna corrispondenza nell’avviso e nell’allegato descrittivo, mentre il profilo di biologo nutrizionista veniva indicato erroneamente con una numerazione diversa. La stessa Messina Social City ammette che tali incongruenze avrebbero potuto generare incertezza nei potenziali candidati, arrivando persino a scoraggiarne la partecipazione. E allora ci chiediamo: come si è potuto pubblicare un avviso per il conferimento di quattro incarichi professionali, per un importo complessivo massimo di 201.000 euro, con termini così ristretti e con uno schema di domanda contenente errori di questa portata? Ma soprattutto, perché queste criticità vengono riconosciute soltanto adesso, dopo la nostra interrogazione e dopo la scadenza dei termini originariamente fissati? La decisione di riaprire la procedura fino al 27 novembre, pur rappresentando un passo necessario per consentire una maggiore partecipazione, non cancella quanto accaduto e, anzi, lascia aperti ulteriori interrogativi”.

“Si è ristretta la platea dei potenziali partecipanti?”

E ancora: “Non possiamo escludere che una finestra temporale iniziale così breve, associata a una modulistica contenente indicazioni non corrette, abbia finito per restringere concretamente la platea dei potenziali partecipanti. Non formuliamo accuse, ma riteniamo che la sequenza dei fatti e le stesse ammissioni contenute nella determina meritino risposte puntuali e trasparenti. La trasparenza non può essere invocata soltanto quando si deve giustificare una riapertura dei termini: deve essere garantita sin dalla pubblicazione di un avviso, soprattutto quando si tratta di incarichi professionali finanziati con risorse pubbliche. Continueremo a seguire attentamente la vicenda, perché i cittadini hanno diritto di sapere se le procedure adottate dalla Messina Social City abbiano garantito davvero pari opportunità a tutti i potenziali candidati”.