Messina-Sorrento. Rizzo: “Dobbiamo essere più concreti e cattivi”

In sala stampa ancora assente mister Modica, parlano Rizzo e Salvo. L'allenatore del Sorrento: "Il Messina avrebbe meritato il pari"

MESSINA – In sala stampa marca ancora visita mister Giacomo Modica. A raccontare la partita i difensori Francesco Rizzo e Giuseppe Salvo. Mister Barilari, tecnico del Sorrento, si gode un risultato che ricorda non accadeva da decenni e sul Messina dice: “Se pareggiato non avrebbe rubato nulla”.

Le dichiarazioni dalla sala stampa

Francesco Rizzo: “Siamo qua a commentare un’altra sconfitta a mio parere immeritata. Sembrano sempre le stesse parole ma dati alla mano non meritavamo di perdere, sui due gol annullati il primo ci può stare fuorigioco il secondo credo sia un normale scontro di gioco. Sul gol subito siamo stati poco cattivi in partenza, avremmo evitato con un pizzico di malizia il gol. Il portiere è uscito, noi pensavamo fosse uscita la palla e la palla ciabattata è finita in area. Un gol evitabile, la squadra ha dato tutto. La partita è andata via, zero punti e la classifica si complica un pochino. Lavoreremo. In altre partite è stato evidentemente che ci siamo spenti come atteggiamento, oggi no e le azioni in più avute da loro sono dovute dal fatto che ci siamo scoperti. Non mancano i leader, i calciatori importanti e che conoscono bene la categoria ci sono. Dobbiamo essere più concreti e più cattivi, evidente che creiamo tanto ma non sfruttiamo. Così diventa difficile”.

Giuseppe Salvo, terzino destro dell’Acr Messina: “Nell’ultimo periodo sappiamo che non ci gira bene. In questo momento non dobbiamo trovare alibi ma dobbiamo prenderci per mano e pensare all’obiettivo che è la salvezza del Messina. Dobbiamo fare risultati, anche in maniera sporca, perché la classifica non ci sorride. Serve essere più precisi e cinici lì davanti. Sappiamo che ora arrivano partite delicate, anche lo scorso anno affrontando un momento difficile erano arrivate due vittorie importanti che ci hanno rilanciato. Sappiamo che le prossime sfide decideranno da che parte saremo e potrebbero rilanciarci in classifica”.

Il commento a fine partita di mister Enrico Barilari, allenatore del Sorrento: “Non ero arrabbiato per le chance sprecate, ma perché sappiamo che se non la chiudi subisci il pareggio. Il nostro attaccante per il lavoro che fa è normale sia stanco quando arriva in area, va bene così. Buon avvio del Messina? L’avevo preparata come giochiamo solitamente quando troviamo un modulo uguale al nostro. Non siamo riusciti però a giocare come volevamo. A mister Modica l’ho detto a fine partita, ‘tu fai meglio di me il 4-3-3, non posso venire qui e sperare di metterti sotto in casa tua’ infatti dopo un’ora di gioco siamo passati al rombo. Sui due episodi il primo gol era in fuorigioco, l’ho visto bene dalla panchina. Il secondo è un fallo che spesso non ti fischiano. In precedenza mi era capitato di subire gol su situazioni simili e l’arbitro non ce le ha fischiate. Il Sorrento non vinceva qui da cinquant’anni ed è difficile vincere qui. Il Messina, anche se voi vedete tutto negativo, ha espresso un grande gioco, ha creato tanto e se pareggiava non avrebbe rubato nulla”.

Articoli correlati