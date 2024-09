Messina. Stasera al Giardino Corallo la musica di Francesca Ariosto

Con lei Arianna Nicita per un viaggio nella musica leggera italiana e internazionale

Nell’incantevole scenario del Giardino Corallo di Messina il palcoscenico si illumina per ospitare un evento musicale speciale. La rinomata pianista e cantante messinese Francesca Ariosto, accompagnata dalla talentuosa Arianna Nicita, saranno protagoniste del concerto “Francesca Ariosto: la voce …. il pianoforte”, inserito nel Cartellone “Estate 2024” del Comune di Messina, con ingresso gratuito.

L’attesa serata, in programma oggi con inizio alle ore 21.15, promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale attraverso il tempo.

Le due artiste interpreteranno i più bei successi della musica leggera italiana, internazionale, passando per le melodie classiche napoletane e le tradizioni popolari siciliane.

L’evento si configura come un’opportunità per apprezzare le eccezionali doti vocali ed artistiche delle due musiciste messinesi e promette di essere un’esperienza coinvolgente per il pubblico, con un programma ricco di brani significativi.

Francesca Ariosto, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, vanta un palmarès di prestigiose vittorie. Tra queste il trionfo al Festival Nazionale del Piano-Bar al “501” di Vibo Valentia e il primo posto alla VI Rassegna pianistica di Capo d’Orlando. La sua arte l’ha portata a brillare tra i finalisti del Festival di Castrocaro e ad essere premiata nella “Notte delle stelle” per il settore musica, organizzata dal Teatro Stabile Città di Milazzo.

Arianna Nicita, anche lei diplomata in Pianoforte al conservatorio di musica “Arcangelo Corelli”, è stata la vincitrice della prima edizione del Messina Music Contest 2023, ed il suo talento assicura di arricchire ulteriormente questa serata.