Messina Street Fish, navette gratuite grazie ad Atm - Tempostretto

Bus gratuiti e diretti ogni 10 minuti dalle 18 all'una di notte dal centro a Torre Faro

MESSINA – Al Messina Street Fish si potrà arrivare dal centro città anche grazie alle navette gratuite messe a disposizione da Atm. Anche l’azienda municipalizzata fornirà infatti il suo supporto all’evento dedicato alle specialità gastronomiche siciliane, che si terrà nell’area di Capo Peloro dal 22 al 25 giugno prossimi.

Istituito per l’occasione un servizio aggiuntivo di navette gratuite, per aiutare i cittadini a raggiungere la manifestazione e alleggerire il traffico cittadino. I mezzi, tutti cardioprotetti, avranno una frequenza di 10’ dalle ore 18, fino all’1 della notte e si andranno ad aggiungere ai servizi già in essere. Partenza e arrivo delle navette da via Circuito, a Torre Faro. I bus faranno il percorso inverso rispetto alla linea 1, conosciuta anche come Shuttle.

Per dare ulteriore manforte alla viabilità di Torre Faro, ATM Messina ha attivato anche il parcheggio Torri Morandi, in concomitanza con l’istituzione dell’isola pedonale del borgo, da dove è garantito un servizio navetta gratuito da e per Torre Faro. Infine, per raggiungere comodamente Capo Peloro, ATM Messina ha previsto lo shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud della città, mentre il versante tirrenico è servito dalla linea 32 (capolinea di partenza Ponte Gallo).