Messina Street Food Fest, il programma di sabato 26 ottobre: ieri boom di preferenze

Un successo la riapertura del villaggio, tra specialità culinarie, spettacoli e musica

MESSINA – Sono stati in migliaia a partecipare al primo giorno del secondo weekend del Messina Street Food Fest, tenutosi ieri sera in Piazza Cairoli. L’extra time dell’evento ha attirato molti messinesi, che hanno continuato ad assaggiare le specialità salate e dolci delle 53 casette presenti in pieno centro, ma anche a godere degli spettacoli Circus, degli show cooking e della musica live fino a sera.

Continua anche lo spazio a tema “Circus” grazie ai musicisti trampolieri della compagnia Joculares e alle altre attrazioni pensate per intrattenere adulti e bambini promosse dall’Amministrazione Comunale, che sostiene l’evento. Oggi il penultimo giorno dell’evento.

Il programma di oggi, sabato 26 ottobre

Lo show cooking

Ore 20.15 show cooking con Joseph Micieli – Ristorante Scjabica e Cucina- Costiera Punta Secca (Ragusa), che presenta il suo ‘Arancino con guance di tonno rosso brasate’ e Salvatore Ravese, della Pasticceria gelateria Garden di Gioia Tauro. La sua proposta è il ‘Gelato Trilogy gourmet’: gelato con latte e ricotta di bufala, salsa verde con basilico, limone di Sorrento, bergamotto di Reggio Calabria e olio evo della piana di Gioia Tauro, crumble salato con nocciole IGP di Giffone, tartufo estivo del Pollino, origano selvatico dell’Aspromonte, polline di ape).

Gli spettacoli a tema Circus

Dalle 18.30 alle 21.00: musicisti trampolieri

La musica

11.30 Cotti e Suonati – dj set selezione musicale di Alfredo Reni

19.00 dj set con Josè dj

ore 21.30 “Gesuè Pagano Band”

23.30 dj set con Santino Villari

Gli orari di apertura del food village

Il food village oggi sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.