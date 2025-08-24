Messina sud. Riparazione a San Filippo-Casalotto, “possibili disservizi idrici”

Lo ha comunicato l'Amam, con indicazione delle zone a rischio per la carenza d'acqua
MESSINA – Intervento di riparazione a San Filippo – Casalotto, nella zona sud. Così l’Amam: “Si informa la cittadinanza che, a seguito di una perdita riscontrata sulla linea di pompaggio Casalotto, in corrispondenza dell’ingresso autostradale di San Filippo, si sta procedendo a un intervento di riparazione. Durante i lavori potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone: San Filippo Casalotto, San Filippo Vecchio, Baglio, Piano Stella”.
“A supporto dell’utenza, in caso di necessità, sarà attivato un servizio aggiuntivo di autobotte. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 08558”,, comunica sempre la partecipata.