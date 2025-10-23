 Messina. Sul viale Gazzi una piazza dedicata alla memoria di Sara Campanella FOTO

Messina. Sul viale Gazzi una piazza dedicata alla memoria di Sara Campanella FOTO

Gianluca Santisi

giovedì 23 Ottobre 2025 - 21:12

Il sindaco Basile ha presentato alla famiglia il progetto: "Il nostro modo per dirle che non la dimenticheremo mai"

MESSINA – In occasione del conferimento della Laurea alla memoria di Sara Campanella, il sindaco Federico Basile ha incontrato i suoi familiari e ha presentato loro il rendering di riqualificazione della nuova piazza dedicata a Sara. Un progetto dell’architetto Gabriele Marchetta, condiviso e sentito da tutta la famiglia, che trasformerà proprio il luogo sul viale Gazzi dove Sara è stata accoltellata in uno spazio di rigenerazione urbana e di memoria.

“Ci sono fili invisibili che legano per sempre Messina e Sara. Con questo progetto vogliamo testimoniare che non la dimenticheremo mai”, ha detto il sindaco Basile.

