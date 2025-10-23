Messina. Sul viale Gazzi una piazza dedicata alla memoria di Sara Campanella FOTO

Il sindaco Basile ha presentato alla famiglia il progetto: "Il nostro modo per dirle che non la dimenticheremo mai"

MESSINA – In occasione del conferimento della Laurea alla memoria di Sara Campanella, il sindaco Federico Basile ha incontrato i suoi familiari e ha presentato loro il rendering di riqualificazione della nuova piazza dedicata a Sara. Un progetto dell’architetto Gabriele Marchetta, condiviso e sentito da tutta la famiglia, che trasformerà proprio il luogo sul viale Gazzi dove Sara è stata accoltellata in uno spazio di rigenerazione urbana e di memoria.

“Ci sono fili invisibili che legano per sempre Messina e Sara. Con questo progetto vogliamo testimoniare che non la dimenticheremo mai”, ha detto il sindaco Basile.

Articoli correlati