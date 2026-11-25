Promosso dal Museo della Fauna dell’Università di Messina e dal Lions Club Messina Cristo Re, l’incontro riunirà mondo scientifico, accademico e associativo

MESSINA – Si terrà giovedì 26 novembre, a partire dalle 15.30, nell’aula magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie del Polo Universitario dell’Annunziata, il convegno “Sicilia e Stretto di Messina, tradizioni e patrimonio scientifico tra fragilità e biodiversità”.

L’evento è promosso e organizzato congiuntamente dal Museo della Fauna dell’Ateneo, diretto dal prof. Filippo Spadola, e dal Lions Club Messina Cristo Re, presieduto da Salvatore La Camera. Il convegno è stato proposto dalla GST Ivana Saccà, coordinatrice dei Service del club, che ne ha curato l’organizzazione insieme al prof. Mauro Cavallaro, docente universitario e conservatore del Museo della Fauna.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro tra il mondo scientifico, culturale, accademico e associativo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale della Sicilia e, in particolare, dell’area dello Stretto. Attraverso un approccio multidisciplinare, i lavori si soffermeranno sulla centralità strategica, naturale e culturale dello Stretto e sul delicato equilibrio tra la straordinaria biodiversità del territorio e le sue fragilità ambientali. Spazio anche al patrimonio scientifico e alle tradizioni secolari, marinare e terrestri, che testimoniano il rapporto tra le comunità umane e un ecosistema di eccezionale rilevanza naturalistica.

La collaborazione tra Museo della Fauna e Lions Club nasce dalla volontà comune di promuovere iniziative di elevato valore culturale, scientifico e sociale, favorendo la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale.

Particolare attenzione alla dimensione formativa: agli iscritti ai corsi di laurea che hanno aderito all’evento, ossia quelli del Dipartimento di Veterinaria e il Focus Group del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari, nella misura di 0,25 CFU, secondo le modalità previste dagli organi accademici. Un’opportunità pensata per coinvolgere le giovani generazioni sui temi della conservazione della biodiversità, della tutela degli ecosistemi e dello sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina.

Il programma

I saluti istituzionali saranno affidati a: prof. Francesco Abate, direttore del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Messina; prof. Filippo Spadola, direttore del Museo della Fauna; dott. Giuseppe Caccamo, primo vicepresidente del Lions Club Messina Cristo Re; dott. Giovanni Lentini, dirigente del Dipartimento Ambiente e Nodo Infea della Città Metropolitana; dott. Federico Basile, sindaco di Messina e della Città Metropolitana; prof. Enzo Caruso, assessore alla Cultura del Comune; prof. Vincenzo Parrino, coordinatore del corso di studi in Scienze Ambientali Marine e Terrestri.

I lavori saranno introdotti e moderati dalla prof.ssa Carlotta Crescenti, segretaria del Lions Club Messina Cristo Re e docente di Discipline letterarie, latino e greco al Liceo Classico “Maurolico”.

Seguiranno le relazioni di:

Antonia Teatino , presidente 02 Italia, su “Educare all’oro blu: la Rete Musei dell’Acqua (Rete Unesco WAMU-NET) e l’impatto del concorso ‘L’Acqua che Vogliamo’ nelle scuole”;

, presidente 02 Italia, su “Educare all’oro blu: la Rete Musei dell’Acqua (Rete Unesco WAMU-NET) e l’impatto del concorso ‘L’Acqua che Vogliamo’ nelle scuole”; Giacomo Dugo , socio Lions e professore emerito di Chimica degli Alimenti, su “Tradizioni gastronomiche e sicurezza alimentare dell’area dello Stretto di Messina”;

, socio Lions e professore emerito di Chimica degli Alimenti, su “Tradizioni gastronomiche e sicurezza alimentare dell’area dello Stretto di Messina”; Giovanni Ammendolia , collaboratore del Museo della Fauna, su “La marineria messinese, fra Antropologia e Tradizioni”;

, collaboratore del Museo della Fauna, su “La marineria messinese, fra Antropologia e Tradizioni”; Mauro Cavallaro , conservatore del Museo della Fauna, su “Aspetti bio-ecologici dello Stretto di Messina”;

, conservatore del Museo della Fauna, su “Aspetti bio-ecologici dello Stretto di Messina”; Ernesto Bellomo , docente di Scienze al Liceo Ainis, su “Geologia e Paleoecologia dello Stretto di Messina: criticità nella conservazione dei siti”;

, docente di Scienze al Liceo Ainis, su “Geologia e Paleoecologia dello Stretto di Messina: criticità nella conservazione dei siti”; Alessandro Crisafulli , docente di Botanica ambientale e applicata, su “Biodiversità vegetale nell’area dello Stretto di Messina”;

, docente di Botanica ambientale e applicata, su “Biodiversità vegetale nell’area dello Stretto di Messina”; Ettore Napoli, docente di Parassitologia, su “Fauna selvatica: equilibri sanitari e implicazioni sulla biodiversità”.

Interventi del poeta e socio Lions Lillo Centorrino.

Previsti 0,25 CFU per gli studenti dei corsi aderenti.