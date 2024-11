Messina Table Soccer, Giuffrè primo al Guerin Subbuteo di Reggio Calabria

Una bella vittoria superando in finale un astro nascente del subbuteo nazionale. Prossimo appuntamento a Messina il 29 dicembre

REGGIO CALABRIA – Armando Giuffrè conquista il primo posto nella prestigiosa kermesse nazionale del Guerin Subbuteo di Reggio Calabria, al termine di un torneo praticamente perfetto. In finale Giuffrè ha

avuto la meglio per 4-1 contro l’astro nascente del subbuteo nazionale Nicolò Colossi. Si tratta di un successo importante per il capitano della formazione giallorossa. Il Guerin, infatti, è uno dei tornei più importanti del circuito della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo). Al termine della stagione agonistica, i vincitori della speciale classifica che deriva da questa specifica tipologia di competizione vengono premiati nella sede del famoso periodico sportivo romano dal direttore della testata Ivan Zazzaroni.

Grande soddisfazione, dunque, nel Messina Table Soccer per la vittoria di Giuffrè. Soddisfazioni accresciute anche dalla competizione a squadre del giorno successivo, in cui i peloritani (lo stesso Giuffrè, Alessandro e Riccardo Natoli, Giuseppe Frasca e Gianluca Giliberto) hanno centrato un’importante finale (dopo aver eliminato in semifinale il Cosenza), arrendendosi solo al Barcellona. Ottimo anche il comportamento della squadra filiale, la Zancle (Antonio Campagna, Salvatore Currò, Gaetano Ielapi e Dario Marabello), che ha superato il girone e si è arresa solo alla squadra madre in uno scontro fratricida. Occhi puntati, adesso, sul torneo regionale che si disputerà proprio a Messina, il 29 dicembre, presso i locali della sede “Antonino Sciarrone”.