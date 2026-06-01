 Messina. Tentato omicidio al mercato, indagato convocato dal giudice

Messina. Tentato omicidio al mercato, indagato convocato dal giudice

Alessandra Serio

Messina. Tentato omicidio al mercato, indagato convocato dal giudice

lunedì 01 Giugno 2026 - 11:26

Il 3 giugno il 43enne fermato affronterà l'interrogatorio di garanzia e si deciderà se resta in carcere o verrà rilasciato

MESSINA – Sarà interrogato mercoledì 3 giugno il 43enne in carcere in stato di fermo per tentato omicidio dopo la lite al Vascone. L’ipotesi degli investigatori infatti è che abbia investito volontariamente il 62enne ferito, il 30 maggio mattina, all’ingresso dell’area provvisoria di mercato, tra il cimitero monumentale e villa Dante. L’uomo, che ha precedenti alle spalle, comparirà davanti al giudice Salvatore Pugliese per il faccia a faccia assistito dai suoi difensori, gli avvocati Maria Rita Mondello e Marcello Greco. Dopo l’interrogatorio di garanzia il giudice deciderà se autorizzare il suo arresto e tenerlo in carcere o se rilasciarlo.

Ferimento al mercato, cosa ha innescato la lite

Il 43enne è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile la sera grazie all’analisi delle immagini della video sorveglianza di zona e alle testimonianze. Quando ha fatto retromarcia, travolgendo l’operatore ortofrutticolo 62enne, infatti, l’area di mercato era ancora piena di esercenti che si preparavano a chiudere i box di vendita. Il 43enne, anche lui un operatore di settore, si era presentato all’ingresso con un camion per compiere un’operazione di carico/scarico merci.

43enne fermato, le indagini della Polizia

Ma gli addetti presenti gli hanno vietato l’ingresso, facendo andare su tutte le furie il 43enne che, dopo la lite verbale, è risalito sul camion e ha fatto retromarcia, investendo il 62enne, poi ricoverato al Policlinico per le lesioni riportate. Il malcapitato è ancora in ospedale. Non contento, secondo gli investigatori il 43enne avrebbe voluto riprovarci ma la presenza dei soccorritori lo ha indotto a desistere. Si è poi allontanato in fretta dal luogo ma in serata la Polizia ha bussato alla sua porta.

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