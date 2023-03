Messina. "Territorio e partecipazione" chiede maggiore sicurezza in via Catania - Tempostretto

L'associazione propone alcune soluzioni per migliorare la viabilità. Criticati i nuovi parcheggi sulla corsia lato mare

MESSINA – Il coordinatore del III quartiere dell’associazione Territorio e partecipazione, Antonino Labate, è intervenuto in maniera critica sulla realizzazione dei parcheggi a raso nella corsia lato mare di via Catania. Lavori già contestati dalla Terza Municipalità, che ne aveva chiesto la sospensione. “Le lamentele di cittadini, commercianti, associazioni e consiglieri di Circoscrizione – spiega adesso Labate – non hanno sortito alcun effetto se non sancire la gratuità dei parcheggi (inutilizzati) di villa Dante. E dire che da anni vengono prospettate all’amministrazione comunale proposte concrete volte a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nella zona di Provinciale e nel tratto compreso fra il Ponte Zaera e la Scuola E. Drago”.

Le proposte accolte dall’amministrazione

L’associazione Territorio e partecipazione, guidata dall’ex segretario del Pd Franco De Domenico, nel prendere atto con piacere che alcune delle misure in precedenza segnalate sono state recepite dall’amministrazione – come per esempio la collocazione dell’impianto semaforico all’intersezione tra via Catania e vico Baglio, il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale in prossimità degli istituti Drago e Pirandello, e il posizionamento di dissuasori ottici e la segnaletica verticale in prossimità degli attraversamenti pedonali – si trova però costretta a riproporre l’attenzione su “alcuni improrogabili provvedimenti da adottare, al fine di migliorare e rendere più sicura la viabilità in via Catania”.

Le nuove richieste per migliorare la sicurezza

“In particolare – spiega Labate – chiediamo con forza, per l’ennesima volta, l’installazione di dossi dissuasori di velocità, una misura con finalità “preventive” del rischio di incidenti stradali, piuttosto che disporre attività “sanzionatorie”, consistenti in controlli della velocità fissi e mobili, come disposto dall’Amministrazione Comunale, che non prevengono tali infrazioni ma servono a sanzionarle dopo che sono state commesse e rilevate, oltre che fare cassa”. Altra richiesta riguarda la regolamentazione, mediante segnaletica orizzontale, degli stalli di sosta delle autovetture, nei tratti compresi fra Ponte Zaera ed il ponte ferroviario di Gazzi ed anche sul viale S. Martino, nel tratto compreso fra via V. Veneto e Villa Dante nelle due corsie che costeggiano la linea tramviaria. “Si ricaverebbero così – aggiunge Labate – più posteggi di quanti se ne possa fruire parcheggiando, come avviene da anni, i veicoli in maniera disordinata. Inoltre, si eviterebbero i frequenti rallentamenti della circolazione stradale derivanti dalla ostruzione al transito di una delle due carreggiate”.

“Più attenzione a disabili e anziani”

L’ultima richiesta riguarda il posizionamento di dissuasori di sosta sui cordoli dei marciapiedi e la creazione di accessi per disabili e carrozzine, “che – conclude il coordinatore – oltre a essere un segno di civiltà, consentono da un lato il concreto abbattimento delle barriere, e dall’altro di fruire pienamente, in sicurezza ed autonomia, dei marciapiedi a persone con capacità motorie e sensoriali limitate (disabili e anziani), evitando di doversi servire della carreggiata stradale per superare gli ostacoli, rappresentati da automezzi in sosta disordinata, mettendo così a rischio la propria incolumità e la sicurezza del transito veicolare”.

