Messina, Tiziano Ferro sold out allo stadio Scoglio il 12 luglio

Il concerto del cantante al San Filippo per festeggiare i 25 anni del successo "Xdono" e chiudere i live negli stadi italiani

MESSINA – Tiziano Ferro ritorna a Messina allo stadio “Franco Scoglio”. L’atteso sold out, al San Filippo, è domenica 12 luglio. Nuova e ultima tappa del tour “Stadi 26” per festeggiare i 25 anni del successo “Xdono”. Il debutto dell’artista di Latina.

Il tour è anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album “Sono un grande (Deluxe)”, disco che contiene anche l’inedita versione di “Xxdono” con Lazza.

La data di Messina, all’interno del tour prodotto e organizzato da Live Nation, è realizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, assessorato ai Grandi eventi.

Tiziano Ferro: “Solo hit in scaletta perché voglio che il pubblico venga per cantare”

Si legge nella presentazione: “Lo spettacolo (di cui sono già stati venduti oltre 450 mila biglietti) che Ferro mette in scena in questa calda estate italiana e che racconta le sue molte anime musicali, dal r’n’b degli inizi al pop fino al sound più urban dell’ultimo progetto, dopo la partenza di Lignano Sabbiadoro ha fatto tappa allo Stadio San Siro di Milano (la prima sera Sold out), all’Allianz Stadium di Torino, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, allo Stadio Euganeo di Padova, al Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire allo Stadio Olimpico di Roma (prima data sold out), allo Stadio del Conero di Ancona, al San Nicola di Bari e raggiungere adesso lo Stadio San Filippo di Messina (sold out)”.

“Al centro di tutto le canzoni, anzi, le hit per due ore di musica e oltre 30 brani per ripercorrere insieme la carriera di Ferro: dalla title track dell’ultimo disco “Sono un grande” fino al brano che ha dato il via ad un successo che dura da oltre 25 anni “Xdono”.

Ha sottolineato l’artista: ““In scaletta entrano solo le canzoni che negli anni sono diventate hit radiofoniche, quelle canzoni che nel tempo sono entrate nel tessuto della gente, perché voglio che il pubblico venga per cantare ogni singola nota perché non è il mio concerto, è il loro”.

Ad accompagnare il cantautore in questo viaggio la band capitanata da Luca Scarpa (direttore musicale dello show) composta da GARY NOVAK alla batteria, TIM LEFEBVRE al basso, COREY SANCHEZ alla chitarra, DAVIDE TAGLIAPIETRA alla chitarra, GIANLUCA BALLARIN alle tastiere e ALESSANDRO OREFICE al piano.

Sul palco, accanto ai musicisti, trova spazio anche un corpo di ballo (capitanato dal coreografo Carlos Kamizele) pronto a rendere ancora più vive alcune delle canzoni in scaletta.

Ad accogliere musicisti e ballerini il palco nato dalla visione del direttore artistico Claudio Santucci e di tutto il team di Gio Forma, tre grandi mega schermi che si snodano per oltre 60 metri di lunghezza e 12 di altezza. A completare il palco una pedana lunga 24 metri che permette a Tiziano di andare ad abbracciare il suo pubblico, un abbraccio che Ferro aspettava dall’ultimo tour del 2023.

La regia dello show è affidata a Cristian Biondani e al team di Tonico Production.

Completano il progetto gli abiti a cura di Nick Cerioni, una serie di capi pensati appositamente per Ferro e le sue canzoni che cambieranno durante le date del tour. Gli abiti sono realizzati da Etro, Golden Goose, Pence, GStar, Taboo e Dr Martens.

L’attenzione agli outfit non è solo quella dedicata a Tiziano Ferro ma anche al corpo di ballo. Gli abiti dei ballerini sono stati ideati e realizzati dal costume designer Jo Maria Contini.

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Tiziano Ferro ha venduto più di 20 milioni di dischi nel mondo

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo 10 album e una raccolta “best of”. Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

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