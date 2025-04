Messina, torna il Sud Innovation Summit. Ci saranno Microsoft, Google, TikTok e Meta

Il 16 e 17 ottobre la terza edizione, che dal Palacultura si sposta alla Facoltà di Scienze

MESSINA – Il Sud Innovation Summit tornerà il 16 e il 17 ottobre, non più al Palacultura ma alla facoltà di Scienze dell’Università di Messina. È questa una delle novità principali per la terza edizione dell’evento, che punta a collegare giovani e aziende, portando a Messina colossi dell’innovazione. Con l’invito alla città a partecipare per acquisire competenze, soprattutto in chiave Ia, l’intelligenza artificiale.

Il ruolo dell’Università

Basile ha spiegato: “Tre anni fa ci siamo imbarcati in maniera coraggiosa nell’organizzazione di quest’evento. Forse nessuno pensava si potesse fare. In questa edizione vogliamo essere ancora più forti nel lanciare non l’evento ma il messaggio. Accanto a me c’è la rettrice Giovanna Spatari che si è imbarcata con noi in questa avventura aprendo le porte dell’Università. La novità importante è che nel percorso di crescita verso un Hub innovativo, che non è un luogo fisico ma un concetto che contiene la voglia di cambiare, c’è con noi l’ateneo. In questi anni sono stati qui a Messina grandi personaggi. Oggi il Sud Innovation Summit si sposta all’Università, a Scienze, per aprirci al mondo accademico. Il Sud Innovation Summit non è solo un evento ma un ragionamento che collega scuole, università e aziende. Questa edizione sarà fondamentale nella costruzione di questo percorso”.

“Trattenere i giovani sul territorio”

Poi la rettrice Giovanna Spatari: “Il nostro obiettivo è di trattenere i nostri giovani qui sul territorio. Gli studenti ci dicono che vanno via non per le competenze o i corsi, ma perché poi devono trovare lavoro. Siamo onorati di accogliere questa edizione, un volano rispetto ad altri giovani che decidono di formarsi a Messina, che può diventare un punto importante per nuove esperienze. Lo abbiamo fatto anche con la giornata di reclutamento. Oggi ringraziamo il Sud Innovation Summit per averci voluto includere”.

“La fase successiva è che le aziende vengano a Messina”

Roberto Ruggeri ha concluso: “Per il terzo anno il sindaco ha rinnovato la fiducia nell’evento riconoscendo il suo valore. In questi due anni abbiamo portato aziende internazionali, è stato un grande successo. Avrò piacere a parlare con tutti coloro che vorranno condividere il progetto. Sarà un villaggio dell’innovazione, ci aspettiamo tanti studenti. Microsoft supporterà la manifestazione nell’organizzazione. Questo lavoro che spesso rimane in secondo piano è tantissimo. Quest’anno inoltre abbiamo pensato di utilizzare le aule per raccontare l’intelligenza artificiale, con casi pratici e prove concrete con i propri pc. Il progetto è su larga scala, riguarda incubatori del Sud Italia che saranno annunciati a breve. Portare 60 aziende a Messina sembrava impensabile. Vorrei che si lavorasse tutti insieme, perché la fase successiva è che le aziende vengano qui e che la città risponda”. Tra i colossi che parteciperanno, oltre Microsoft, ci saranno anche Google, TikTok, Meta e molti altri. Ruggeri ha ironizzato: “Facciamo prima a dire chi non c’è. Sicuramente Apple che non partecipa a questi eventi ma non saprei dirne altri”.