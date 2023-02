Messina. Tragico incidente sulla A20, due morti - Tempostretto

Un'auto Cupra Formentor, con a bordo un uomo e una donna, si è schiantata contro un muro di contenimento, ribaltandosi

MESSINA – Una tragico incidente autonomo si è verificato intorno alle 15.15 sull’Autostrada A20 Messina-Palermo. Un’auto Cupra Formentor si è schiantata contro un muro di contenimento, ribaltandosi, all’altezza della galleria Mitto, tra i viadotti Salici e Tarantonio II. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Due persone, un uomo e una donna, che erano a bordo hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto in direzione Palermo, al km 16.900. Sul posto sono intervenute le squadre di vigilanza e assistenza al traffico di Autostrade siciliane, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i servizi sanitari. Non si sono registrati forti disagi al traffico. Le forze dell’ordine sono intervenute per determinare le cause dell’incidente e per condurre le operazioni di soccorso, coadiuvate dalle squadre di sorveglianza di Autostrade siciliane. Che ha espresso “proprio e più sentito cordoglio per la tragedia e vicinanza ai familiari delle vittime”.