Messina, tutto pronto per il Beach Volley. Basile: “La città cambia, alziamo l’asticella” VIDEO

Gli incontri inizieranno giovedì alle 9 di mattina, la prima sessione serale il venerdì. Siracusa, dg Team Volley Messina: “Convinceremo gli scettici”

MESSINA – Inaugurata questo pomeriggio l’arena di Beach Volley a Piazza Duomo. Una passeggiata, mentre alcuni atleti provavano i campi, ha visto il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro intrattenersi con gli organizzatori, Mediterranea Eventi e Team Volley Messina, il presidente della Fipav Messina Alessandro Zurro, visitando un po’ il villaggio completamente rinnovato rispetto allo scorso anno.

I campi sia di allenamento che da gioco sono tutti raggruppati in piazza, mentre il villaggio con spogliatoi e immancabile casetta dell’acqua Amam sono in quello che una volta era il parcheggio. Per il primo cittadino è stata anche l’occasione di consegnare personalmente ad alcuni atleti gli abbonamenti Atm per visitare la città nei giorni del torneo. Le partite inizieranno domani mattina alle ore 9, dalle 8:30 gli atleti saranno in campo per il riscaldamento. Le sessioni serali, grazie all’illuminazione montata, si svolgeranno venerdì e sabato.

Basile: “Lo scorso anno è stato un successo”

Il sindaco Federico Basile ha così commentato: “Lo scorso anno è stato un esperimento che ha avuto tanto successo e non ci si aspettava che si potesse fare il beach volley a piazza Duomo, quest’anno abbiamo alzato l’asticella e avremo più spazi e un villaggio più gradevole anche per gli atleti. La competizione ricordo qualificherà anche per le Olimpiadi di Parigi, Messina è anche questo. Non sono eventi singoli ma sono eventi strutturati in un ragionamento in base al quale la città sta cambiando. Abbonamenti agli atleti, borracce per recuperare l’acqua, stiamo dando dei comfort affinché gli atleti possano girare la città e scoprirla”.

Carmelo Siracusa, direttore generale del Team Volley Messina ci ha spiegato: “Gli atleti sono arrivati e si stanno allenando già da martedì. Dovranno essere sistemati dei dettagli in serata per essere pronti domattina quando inizieranno ufficialmente le partite. Le novità? Abbiamo tentato di sistemare i dettagli in base ai suggerimenti che ci erano giunti lo scorso anno. Ospiteremo molti più spettatori dello scorso anno, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Convinceremo anche i più scettici che questi eventi portino condivisione di valori, piacevoli momenti e apertura della città che possa essere conosciuta. Ricordandoci che noi messinesi siamo ospitali”.

Link interviste YouTube

Articoli correlati