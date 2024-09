Messina. Villetta di via Trapani, le altalene... senza altalene

In una c'è un solo sedile, in un'altra mancano entrambi

Quattro altalene, ognuna teoricamente con due sedili, quindi con la possibilità di far divertire contemporaneamente otto bambini. In una città che non brilla per spazi dedicati ai più piccoli, la villetta di via Trapani è una piccola oasi felice. O meglio lo sarebbe se le altalene fossero… al completo.

Solo due delle quattro, infatti, sono regolarmente funzionanti. In un’altra c’è solo uno dei due sedili, in un’altra ancora c’è solo la struttura e mancano entrambi i sedili. In attesa che si ponga rimedio e tornino tutte a regime.

Poi serviranno i controlli, magari con telecamere di videosorveglianza. Qui, come a Villa Mazzini e Villa Dante, alcuni ragazzi maleducati ne fanno un utilizzo improprio, anche ponendosi in piedi sui sedili e danneggiandole.