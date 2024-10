Messina. Visite guidate all’Orto Botanico

Ingresso libero con un numero massimo di partecipanti

Sabato 26 ottobre, nell’ambito della regolare apertura dell’Orto Botanico “Pietro Castelli”, sarà possibile conoscere alberi e collezioni di questo prezioso polmone verde cittadino attraverso visite guidate.

Saranno inoltre presenti nei viali dell’Orto Botanico punti informativi di Associazioni che si occupano di valorizzazione e tutela del territorio attraverso cammini, trekking e promozione di emergenze culturali.

Visite guidate con iscrizione all’ingresso dell’Orto nella stessa mattina per un massimo di 50 persone alle ore 10 e 50 persone alle ore 11.

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Punti informativi delle seguenti Associazioni: Cooperativa di comunità “Valli Basiliane”: è la prima cooperativa di comunità che nasce in Sicilia, nel contesto del Progetto Policoro della Chiesa Cattolica, con l’obiettivo di potenziare la promozione turistica e culturale del territorio messinese delle valli di Cumia, S. Filippo, Bordonaro, e aree limitrofe.

“Camminare i Peloritani”: nasce con l’intento di promuovere la cultura dell’escursionismo sui nostri Peloritani affinché tutte le persone possano godere della bellezza della natura anche senza essere professionisti della montagna od atleti

Gruppo guide ambientali “38° Parallelo Sikelia on the road”: un progetto aperto e inclusivo, di un gruppo di Guide ambientali ed escursionistiche che vogliono sperimentare un modo diverso di raccontare la Sicilia e, più in generale, praticare l’escursionismo.

Associazione “Simenza – Cumpagnìa Siciliana Sementi Contadine”: nasce per aggregare agricoltori, allevatori, trasformatori, ricercatori e professionisti con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il vasto patrimonio dell’agrobiodiversità.

Associazione “Aromas Itinerarium Salutis” (AIS): nasce nel 2021 a Valencia (Spagna) con lo scopo di promuovere attraverso la realizzazione di un Itinerario Europeo il patrimonio delle Farmacie Storiche e dei Giardini Medicinali. Ne fanno parte in Sicilia la Farmacia di Roccavaldina e l’Orto Botanico “Pietro Castelli”.

Orario di apertura: 8,30 -12,30 ingresso libero