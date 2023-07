MessinaCon 2023: cosa aspettarsi il 2 e 3 settembre - Tempostretto

Mostre dal 21 agosto, poi l'evento centrale tra giochi di ruolo, gara di cosplay e due "big nazionali" che saranno svelati presto

MESSINA – Meno di due mesi al MessinaCon. Stretto Crea, che organizza l’evento, ha comunicato che la sesta edizione si terrà dal 2 al 3 settembre, ma che già si partirà dal 21 agosto con l’area mostre a Palazzo Zanca, grazie alla sinergia tra le associazioni organizzatrici, il Comune di Messina e l’assessorato alle Politiche giovanili.

Poi gli eventi centrali. Ci saranno disegnatori, stand e giochi da tavolo oltre ai firmacopie a cura della Fumetteria La Torre Nera. E ancora interviste e la gara cosplay, curata dal gruppo Semaluma. L’anfiteatro esterno al Palacultura si trasformerà grazie al gruppo Role e Rolle e Cuore di Drago in una area Gdr, per i giochi di ruolo dal vivo, con escape room, tiro con l’arco e altre attività. E ci saranno anche due “big nazionali”, ma la loro identità sarà svelata soltanto in seguito.