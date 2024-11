MessinAttiva ripulisce la spiaggia davanti alla chiesa di Torre Faro

Appuntamento sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre, a partire dalle 14:30, MessinAttiva ripulirà la spiaggia di fronte alla chiesa della Parrocchia Santa Maria della Lettera, a Torre Faro. Non sarà necessario portare guanti o sacchi, poiché saranno forniti dal gruppo grazie alla generosa collaborazione con Messina Servizi.

MessinAttiva in questa occasione collaborerà nuovamente con Ecosfera Diving in un’azione di pulizia sia del territorio scoglioso che sott’acqua. Infatti, esperti subacquei e volontari uniranno le forze per proteggere il nostro mare attraverso interventi specifici e mirati.

Le iniziative di MessinAttiva, come sempre, mirano a lungo termine a sensibilizzare i cittadini, promuovendo un forte senso di appartenenza al territorio e la volontà di prendersi cura dell’ambiente e della propria città.