La messinese Alessandra Chillemi porta la danza sportiva a "Che tempo che fa" - Tempostretto

In arte Alessandrina Bgirl, la campionessa di breaking si è raccontata da Fabio Fazio su Raitre, stupendo tutti con una delle sue splendide esibizioni

Mentre gira il mondo e si mantiene in top 10, tra campionati italiani vinti, europei e mondiali, la campionessa messinese di breaking (un tipo di danza sportiva), Alessandra Chillemi, in arte Alessandrina Bgirl, ha avuto il tempo anche di raccontarsi in tv. E non l’ha fatto su un palcoscenico qualunque, ma in una delle trasmissioni più seguite in Italia. Durante la puntata di ieri, 21 maggio, di Che tempo che fa, programma storico di Raitre condotto da Fabio Fazio e ormai prossimo al “trasferimento” su Discovery, la giovane messinese ha raccontato la sua esperienza.

E ha messo in mostra anche tutto il proprio talento, perché la campionessa di breaking non si è tirata indietro e di fronte alle telecamere ha dato vita a una delle sue esibizioni, dopo aver mostrato un video di un’altra durante la sua festa di laurea ed essersi raccontata brevemente. Stupiti, in studio, gli ospiti illustri, da Mara Maionchi a Simona Ventura e Francesca Michielin. Al suo fianco un altro messinese doc, Nino Frassica. Alessandra, che ha conquistato il terzo campionato italiano, punta alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove la sua disciplina debutterà per la prima volta. Si qualificheranno 16 uomini e 16 donne.

