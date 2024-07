Meteo Messina: finalmente torna l’azzorriano e con esso la tipica “estate mediterranea”

Con il ritorno dell'alta pressione oceanica ci aspetta un clima caldo, ma senza eccessi.

Dopo la breve fase fresca e instabile delle ultime ore, che ha riportato un po’ di pioggia fra i Nebrodi e l’area dei Peloritani (mentre il resto dell’Isola rimaneva a secco), la pressione sta tornando a risalire, grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, pronto a farci visita nei prossimi giorni. Finalmente l’estate presenterà un carattere più dolce, con temperature perfettamente in linea con la media climatica del mese di luglio, cieli azzurri e brezze sostenute sulle coste. Insomma, quello in arrivo sarà un weekend dominato dalla classica estate mediterranea.

Sabato 6 luglio 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso con tanto sole e ventilazione di brezza pronta ad attivarsi in tutti i tratti costieri. Sullo Stretto di Messina, a causa di un maggior rialzo di pressione sullo Ionio, si attiverà una debole ventilazione da Sud. Le temperature massime non andranno oltre i +29°C, localmente oltre i +30°C in provincia. Mari quasi calmi, localmente poco mosso lo Stretto.

Domenica 7 luglio 2024

Al mattino prevarrà un cielo poco nuvoloso, tendente a divenire velato, per il transito di nubi alte e sottili da ovest verso est. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità innocua transiterà tra la provincia e la zona dello Stretto di Messina. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, raggiungendo valori di +30°C +31°C sulla città, punte localmente superiori sono attese sulle aree più interne della provincia. Venti di brezza sulle coste e mari quasi calmi. Condizioni meteo marine ideali per la balneazione e il diportismo su tutti i nostri litorali.

Tendenza per la prossima settimana

L’anticiclone dominerà il tempo pure nei prossimi giorni, assicurando una certa stabilità atmosferica, in un contesto di clima moderatamente caldo, con temperature massime sopra la soglia dei +31°C +32°C, e minime intorno i +21°C +22°C. Sulle coste non mancherà l’immancabile soffio delle brezze, con il ritorno del famoso “grecale” su tutta l’area dello Stretto.