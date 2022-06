A Milazzo la "Festa del Mare" dedicata a gastronomia e cultura

Il borgo marinaro di Vaccarella, a Milazzo, sarà protagonista delle giornate dedicate alla "Festa del Mare". Ecco le date e gli eventi previsti

MILAZZO – È stata ufficialmente presentata la “Festa del Mare” di Vaccarella, l’antico borgo marinaro di Milazzo che sarà protagonista di una due giorni di eventi dedicati alle tradizioni del posto.

L’evento è stato ideato dall’associazione “Nino Salmeri” guidata dal presidente Vincenzo Isgrò, che sottolinea come l’iniziativa avrà lo scopo di valorizzare il borgo ma anche di far conoscere le buone pratiche della pesca sostenibile. La manifestazione, inoltre, sarà legata a doppio filo con l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, con quale condivide i principi del rispetto dell’ambiente e in particolare del nostro mare.

All’incontro di presentazione il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto entusiata per il progetto ricordando come siano previste nuove iniziative destinate al borgo di Vaccarella: «La scelta della location -ha spiegato- può ritenersi strategica anche perché nel borgo marinaro di Vaccarella sono previste diverse iniziative finalizzate allo sviluppo dell’area. Immagino la realizzazione del Museo del mare all’ex Asilo Calcagno all’interno del quale sarà posizionato il palischermo della Tonnara, ovviamente restaurato, e poi l’Ecomuseo diffuso che siamo certi presto si concretizzerà e rappresenterà una svolta per la nostra città».

Il programma della manifestazione

La manifestazione si svolgerà sabato 2 e domenica 3 luglio. Si partirà sabato alle 17.30 con un convegno dedicato alla pesca sostenibile, ospitato presso Palazzo d’Amico. Al via poi l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’antica Vaccarella.

Clou della giornata di sabato sarà la degustazione di pesce ospitata a Vaccarella: piatti della tradizione marinaresca di Milazzo, realizzati in sinergia con gli studenti dell’istituto alberghiero “Guttuso”.

Domenica a Vaccarella si svolgerà una messa celebrata da padre Carmelo Russo, seguiranno delle esibizioni musicali proposte dalla cantante Martina La Malfa e dal gruppo “Taberna Mylaensis”. Prevista anche un’esposizione dell’istituto nautico “Da Vinci”.