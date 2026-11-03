Milazzo. Aveva con sé 150 grammi di cocaina, arrestato 38enne

E anche 150 grammi di cannabinoidi

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un trentottenne trovato in possesso di 152 grammi di cocaina, 140 di cannabinoidi e 4 di sostanze stupefacenti sintetiche.

A seguito di perquisizione personale operata tra le vie del centro cittadino, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno colto il giovane nel possesso di alcune dosi di stupefacente già pronte per lo smercio al dettaglio nel territorio milazzese.

La successiva perquisizione domiciliare, in un garage nella disponibilità del trentottenne, ha consentito di trovare ulteriore sostanza stupefacente. Con la droga, i poliziotti hanno trovato anche materiale per il “taglio” ed il confezionamento delle singole dosi, operazione che generalmente consente una significativa massimizzazione dei profitti, nonché alcuni bilancini di precisione.

L’arresto del 38enne è stato convalidato e il giudice ha deciso la custodia cautelare in carcere.

Arrestato anche un 45enne dopo condanna definitiva per reati contro la persona e il patrimonio. Durante la perquisizione domiciliare effettuata contestualmente all’arresto, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cannabinoidi già suddivisi in singole dosi, per la quale è stato denunciato.