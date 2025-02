Milazzo. Carnevale del Mare, si inizia il 22 febbraio

Tutto pronto per l'iniziativa che si svolgerà a partire da questo fine settimana. Ecco il programma completo

MILAZZO – Conclusi i preparativi per l’edizione 2025 del “Carnevale del Mare” diventato ormai una tradizione per il Comune di Milazzo. È stato definito il programma della manifestazione, al quale ha lavorato un team guidato dall’esperta del sindaco Lucia Scolaro. All’evento saranno coinvolte le scuole, le associazioni e le parrocchie del territorio.

«Sono orgogliosa -ha dichiarato l’esperta del sindaco di Milazzo- della collaborazione con quanti hanno deciso di adoperarsi per proporre, sulla scorta del successo dell’anno scorso, un carnevale che vuole far divertire i milazzesi e i visitatori. Un carnevale inclusivo e mi auguro che la partecipazione sia numerosa così come lo è stata nella prima edizione».

Il programma del Carnevale di Milazzo

Si parte già questo sabato 22 febbraio. Il primo appuntamento è fissato con la sfilata dei carri e con i quadri ispirati al mare. Il corteo partirà alle 15.30 da Via Luigi Rizzo e raggiungerà il quartiere di Vaccarella. La giornata si concluderà in Piazza della Repubblica dove a partire dalle 20.00 si terrà il concerto degli “Atmosfera Blu”.

Appuntamento con il “Villaggio di Carnevale” a Piazza Duomo il 27 febbraio. A partire dalle 18.00 gli eventi curati dall’associazione Mylae Events Aps in sinergia con l’associazione “Favolando”. Previsti spettacoli musicali, esibizioni di ballo e animazione per i più piccoli a cura della “Dream Factory”.

Spazio anche ai sapori tipici siciliani, con una degustazione di maccheroni e chiacchiere a partire dalle 20.00 a cui si affiancheranno i balli di gruppo proposti dal maestro Giuseppe Pino e dal Dj Morris.

Il “Carnevale del Mare” tornerà sabato 1 marzo, con animazione e giochi per bambini in Piazza Duomo. L’indomani, domenica 2 marzo, ancora spazio alla sfilata dei carri allegorici che partirà dalle 15.30 da Via Rizzo. Per tutta la giornata in Piazza Duomo sarà ancora presente il “Villaggio di Carnevale” mentre alle 21.00 Milazzo ospiterà l’esibizione del comico Giovanni Cacioppo.

Giornata conclusiva il 4 febbraio, dalle 15.30 si terrà la sfilata dei carri allegorici mentre in Piazza Duomo a partire dalle 20.00 si terrà il “Luciano Fraita Show” con la premiazione dei migliori quadri di carnevale.