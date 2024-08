Milazzo, dal 9 agosto pattugliamento spiagge contro gli incivili

La polizia locale pattuglierà le spiagge di Milazzo, per contrastare l’abbandono di rifiuti e incentivare il corretto utilizzo delle docce

MILAZZO –È stata denominata “Spiagge Sicure 2024” l’iniziativa di pattugliamento delle spiagge di Milazzo, lanciata dal Comune in sinergia con la Prefettura per contrastare l’abbandono di rifiuti e incentivare il corretto utilizzo delle docce.

Il progetto prenderà il via questo fine settimana. Dal 9 agosto la polizia locale sarà impegnata in attività di pattugliamento a piedi lungo la costa, con particolare attenzione al litorale della riviera di ponente e al Tono, dove l’affluenza di turisti è elevata. L’iniziativa mira anche a prevenire la sosta selvaggia per garantire la sicurezza stradale.Dalla Prefettura un contributo da 30mila euro, nell’ambito del Fondo per la Sicurezza Urbana, che saranno impiegati per l’assunzione di personale temporaneo nonché per l’acquisto della strumentazione e dei mezzi necessari.

«L’obiettivo –ha dichiarato il sindaco Midili- è di evitare il ripetersi di comportamenti poco ortodossi, come l’abbandono sui terrapieni dei rifiuti, l’uso distorto delle passerelle per i disabili, o la cattiva abitudine di fare la doccia, utilizzando ad esempio bagnoschiuma e shampoo o altri prodotti che sono vietati».