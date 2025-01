Milazzo, donato un comunicatore visivo alla Neuropsichiatria Infantile

Sorridenti e sempre attivi nel campo del sociale, i volontari esperti in clownterapia di “Teniamoci per mano Onlus Messina”

MILAZZO – Sorridenti e sempre attivi nel campo del sociale, i volontari esperti in clownterapia di “Teniamoci per mano Onlus Messina” hanno donato un comunicatore visivo al reparto di Neuropsichiatria infantile Milazzo-Lipari.

Il dispositivo donato è un Dpad Max, un dispositivo medico studiato per fornire supporto alla comunicazione tramite l’utilizzo di immagini e utilizzato per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Uno strumento particolarmente utile nel contesto medico che coinvolge i bambini.

L’impegno dei volontari per i bambini in ospedale

«Siamo tutti volontari e ci occupiamo di clownterapia in diverse strutture sanitarie -spiega Antonella Carrini, responsabile del distretto di Messina- La nostra è un realtà stupenda, dove ci impegniamo quotidianamente per regalare un sorriso ai bambini sottoposti a terapie di cura. Collaboriamo con diversi comuni del territorio e anche con varie associazioni. Facciamo tutti lavori diversi, alcuni di noi sono insegnanti, infermieri o cuochi. Il nostro obiettivo -conclude- è donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, ciò che riceviamo in cambio è molto più di quello che doniamo».

I volontari di “Teniamoci per mano Onlus Messina” sono attivi anche nelle scuole di Messina, dove hanno partecipato a diversi progetti di pet therapy per i disabili. Oltre 1000 in tutta Italia, i “clown del sorriso” operano ormai da più di 10 anni sul contesto nazionale.

Adesso l’associazione messinese punta ad accogliere nuovi volontari, con il prossimo appuntamento fissato per il 29 e il 30 marzo quando si terrà un corso base di due giorni aperto a chiunque voglia intraprendere questo percorso.