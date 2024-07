Milazzo, emergenza idrica? Chiesto consiglio straordinario

I consiglieri di minoranza hanno chiesto la convocazione di un consiglio straordinario, per discutere della carenza d’acqua a Milazzo

MILAZZO – I consiglieri di minoranza del Comune di Milazzo segnalano diverse criticità legate alla fornitura di acqua in città. Nello specifico, il consigliere Damiano Maisano, di concerto con i consiglieri Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Massimo Bagli, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente per discutere della questione avente come oggetto “Emergenza Idrica nella città di Milazzo“.

All’origine del dibattito, le segnalazioni ricevute dai consiglieri da parte di alcuni milazzesi, riguardo all’assottigliarsi del flusso d’acqua nelle proprie abitazioni. Una situazione che ha destato preoccupazione, anche in vista dell’estate e dell’afflusso di turisti sul territorio.