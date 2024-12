Milazzo, i carabinieri donano il sangue: l’autoemoteca Avis in caserma

Gesto di solidarietà dei militari della compagnia milazzese

MILAZZO – I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno deciso di donare il sangue durante una giornata dedicata alla donazione in collaborazione con la sezione locale dell’Avis. L’associazione ha portato la sua autoemoteca e il proprio personale medico specializzato per effettuare i prelievi nel piazzale antistante l’ingresso del comando.

I carabinieri hanno voluto dimostrare così la propria vicinanza ai bisogni della comunità. Nell’occasione, terminata con lo scambio di auguri in vista delle prossime festività, il personale dell’associazione ha ringraziato l’Arma per aver organizzato l’iniziativa, con la speranza che possa essere da esempio per tutta la comunità mamertina.