Milazzo, in arrivo oltre 100mila euro di finanziamenti

In arrivo oltre 100mila euro di finanziamenti per il Comune di Milazzo, stanziati nell’ambito della Finanziaria regionale

MILAZZO – Diversi i finanziamenti in arrivo per il Comune di Milazzo, stanziati nell’ambito della Finanziaria regionale. Tra i fondi stanziati, 107mila euro sono destinati ai Comuni situati in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana.

In aggiunta, Milazzo beneficerà di ulteriori 125mila euro per sostenere manifestazioni locali, 30mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e 50mila euro per lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo D’Amico, sede della biblioteca comunale.