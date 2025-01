Milazzo. La giunta approva il Piano Amianto, individuati 198 siti

La giunta municipale di Milazzo ha approvato il Piano Amianto, ora la vaglio del consiglio comunale. Sono 198 i siti individuati

MILAZZO – Approvato il Piano Amianto per il Comune di Milazzo. La giunta municipale, guidata dal sindaco Pippo Midili ha dato l’ok al piano predisposto dalla società pH3 Engineering srl di Messina. La società si era aggiudicata il bando indetto nel 2022 con un’offerta di poco superiore ai 15mila euro.

Una banca dati per gli edifici con Amianto

Il Piano Amianto è stato elaborato nell’arco di due anni, con l’obiettivo di creare una banca dati degli edifici contenenti questo materiale. L’obiettivo, si legge in una nota, è quello di scongiurare lo smaltimento illegale di amianto, dannoso per la salute.

Sono 198 gli edifici contenenti amianto individuati nel Comune di Milazzo, sui quali bisognerà prestare attenzione. Si parla, complessivamente, di una superficie superiore ai 33mila metri quadri.

«La categoria degli edifici privati –si legge nella relazione– rappresenta da sola circa il 70-80 per cento del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del tipo compatto come coperture in cemento amianto, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi dell’acqua. Il Piano sarà aggiornato ogni anno».

Adesso si attende la discussione in aula, il consiglio comunale dovrà esprimersi sul Piano Amianto e fornire il proprio parere.