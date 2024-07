Milazzo, la Notte Bianca si ferma per ricordare Alessandro Scalzo

A Milazzo la Notte Bianca si fermerà per un momento di raccoglimento, in segno di cordoglio per la morte di Alessandro Scalzo

MILAZZO – La città di Milazzo piange la perdita di Alessandro Scalzo. Il giovane, vittima di un’incidente mortale verificatosi in prossimità dello svincolo di San Giovanni, sarà ricordato questa sera alle 22.00 quando si fermerà la Notte Bianca.

Si tratterà di un momento di raccoglimento in segno di rispetto e cordoglio verso i familiari del giovane. A comunicarlo è stata la Pro Loco Milazzo, organizzatrice della Notte Bianca, la quale ha sottolineato come non sia stato possibile bloccare l’intero evento per tempo. Sulla vicenda il sindaco della Pro Loco Milazzo, Pasquale Saltalamacchia e il sindaco Pippo Midili hanno espresso sgomento e vicinanza ai familiari del ragazzo.

