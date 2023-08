A Milazzo manca un canile comunale, i consiglieri chiedono realizzazione

La proposta arriva dai consiglieri comunali di Milazzo Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano

MILAZZO – Realizzare un canile presso l’ex mattatoio di Milazzo, chiedendo un finanziamento per eseguire i necessari interventi. È quanto richiesto in una mozione dai consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano.

Nel documento i consiglieri hanno sottolineato come nella città del Capo manchi un canile comunale: «È manifesta -spiegano i consiglieri- l’esigenza di un ricovero pubblico per i cani che necessitano di cure e assistenza, anche perché il fenomeno dei cani abbandonati è in crescita. Tra l’altro la normativa in vigore impone a Comune di provvedere alle cure all’assistenza e al ricovero dei cani abbandonati, con costi a carico del bilancio».