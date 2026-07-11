Milazzo piange Angelica Furnari, la libraia dell’impegno culturale

Le sue librerie premiate dal ministero della Cultura. Lunedì i funerali

Milazzo si è svegliata in lutto, stamane, per la morte di Angelica Furnari, libraia nota per il suo impegno nel mondo culturale e sociale. Angelica lascia il marito Gaetano e il figlio Giorgio che l’accompagneranno nell’ultimo viaggio, lunedì 13 luglio alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore.

Addio alla libraia di Milazzo

Angelica Furnari era un riconosciuto punto di riferimento per il mondo culturale di Messina e provincia. Dopo l’esperienza dell’area manager Mondadori, ha gestito gli store della catena a Milazzo e Barcellona. I punti da lei gestiti hanno ottenuto il riconoscimento Librerie di qualità assegnato dal ministero della Cultura, confermato anche per il triennio 2024-2026.

Chi era Angelica Furnari

In vent’anni di professione come libraria, Angelica aveva organizzato decine di incontri con autori nazionali. Nel 2025 è stata eletta presidente di Fidapa Milazzo per il suo impegno nella promozione della partecipazione e della leadership femminile. Negli ultimi anni era sbarcata su Tik Tok per parlare di libri ai giovani.

Il messaggio del M5S

“Ci ha lasciati Angelica Furnari, libraia. Ma non solo. Per la città e per i milazzesi tutti ha rappresentato un punto di riferimento, un approdo di gentilezza e un rifugio di sorriso. Desideriamo rivolgere, come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle cittadino, un abbraccio alla sua famiglia, al suo compagno ma soprattutto a suo figlio. Sarà difficile colmare il vuoto che lascia, ma con la forza del ricordo del suo sorriso costante e della sua forza vitale anche nella sofferenza, proveremo anche noi a farlo. Prendendo esempio dal suo impegno”, scrive il Movimento 5Stelle.