Messina. Colpo al Famila, carabinieri sulle tracce del rapinatore

Carabinieri a lavoro per identificare il malvivente che ha seminato il panico, facendo irruzione con un taglierino

Indagano i Carabinieri sulla rapina avvenuta ieri 10 luglio al supermercato Famila di via Umberto Bonino dove un uomo ha fatto irruzione, armato di taglierino, per poi fuggire con l’incasso.

Rapina al supermarket, cos’è accaduto

E’ accaduto intorno alle 14. Il malvivente è entrato nel punto vendita e, mostrando la lama, ha minacciato presenti e un cassiere, costretto a consegnargli l’incasso. Il rapinatore è poi fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Tanto panico tra i presenti che hanno raccontato di un uomo che ha agito a volto scoperto.

Carabinieri a caccia del malvivente

I militari della Compagnia Messina Sud, intervenuti su segnalazione del personale del supermercato, hanno raccolto le prime testimonianze, la descrizione del ladro ed ora sono sulle tracce. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona. Ancora da quantificare con precisione quanto l’uomo è riuscito a portare via dalle casse.

