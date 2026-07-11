Tiziano Ferro a Messina, scaletta e info utili per il concerto del 12 luglio

Sold out l'atteso concerto del cantante allo stadio Franco Scoglio

Messina – Sold out lo stadio Franco Scoglio per il concerto di Tiziano Ferro, il 12 luglio, in occasione dei 25 anni del successo Xdono. Il cantante porta in tour l’ultimo disco “Sono un grande” e ripropone i suoi successi. Ecco la scaletta, non confermata ma probabile, dell‘evento di domenica sera.

La scaletta del Concerto

Sono un grande Cuore rotto Fingo & Spingo Accetto miracoli La differenza tra me e te L’olimpiade l regalo più grande Ti scatterò una foto Hai delle isole negli occhi Sere nere Non me lo so spiegare Indietro L’ultima notte al mondo L’amore è una cosa semplice Il sole esiste per tutti Destinazione mare Balla per me La vita splendida

Tiziano Ferro a Messina, la viabilità

Ecco come cambia la viabilità intorno allo stadio Franco Scoglio in occasione del concerto.

Dalle 17 dell’11 luglio e fino alle 03 del 13 luglio 2026 divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta lungo tutta la strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi). Dalle 08 del 12 luglio e fino 03 del 13 luglio 2026 -comunque fino alla normalizzazione del traffico su disposizione della Polizia Municipale – idivieto di transito nel tratto compreso tra via A. Celi e il Palasport San Filippo. Saranno autorizzati al transito: veicoli dell’organizzazione; motocicli e ciclomotori diretti al parcheggio “blu” del Palasport San Filippo (massimo 400 posti); mezzi delle forze dell’ordine; mezzi di soccorso; e veicoli autorizzati. L’accesso sarà consentito da via A. Celi, utilizzando una corsia dedicata della strada arginale appositamente delimitata. Saranno inoltre chiusi gli accessi alla strada arginale provenienti da: via dei Gelsomini; via delle Essenze; via Noria. Sarà inoltre vietato il transito veicolare nel tratto a monte del Palasport San Filippo in direzione dello stadio, dalle ore 08.00 del 12 e del 14 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026, salvo veicoli autorizzati.

La mappa della viabilità

La bretella dello svincolo autostradale di San Filippo – via Nicolò Carosio sarà chiusa in corrispondenza dell’incrocio con via Celi dalle ore 11.00 del 12 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 luglio 2026. Saranno esclusi dal divieto: autobus ATM; taxi; veicoli con contrassegno per i parcheggi dello stadio; mezzi delle forze dell’ordine; mezzi di emergenza; veicoli Messinaservizi Bene Comune per il servizio rifiuti; veicoli autorizzati; veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno. I veicoli privati diretti ai parcheggi dello stadio rosso, verde e giallo, con tagliando acquistato preventivamente, dovranno accedere dalla bretella San Filippo provenendo da via A. Celi/via G. La Pira. L’uscita autostradale San Filippo sarà chiusa, con ordinanza del CAS, dalle ore 17.30 per i veicoli provenienti dalla tangenziale sia in direzione Catania-Messina sia in direzione Palermo- Messina.

Parcheggi e deflusso dopo il concerto

Per favorire il deflusso del pubblico: la carreggiata monte-valle della bretella San Filippo sarà interdetta a valle della rotatoria del parcheggio rosso dalle ore 11 del 12 luglio e fino alle ore 03.00 del 13 luglio 2026. Saranno chiusi gli accessi alla bretella provenienti dal villaggio Santa Lucia sopra Contesse; al termine dei concerti sarà interdetto il sottopasso pedonale tra il parcheggio “rosso” e via degli Agrumi. I veicoli parcheggiati nelle aree rossa, verde e gialla dovranno attendere le indicazioni della Polizia Municipale prima di uscire.

Come arrivare allo stadio Scoglio

Prima dell’inizio dei concerti Gli autobus navetta ATM effettueranno la fermata sul lato nord di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via A. Celi e via R. Livatino, nei pressi della chiesa parrocchiale. La fermata sarà attiva con: divieto di sosta dalle ore 17.00 dell’11 e del 13 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026. Le navette ATM seguiranno il percorso: Area ZIR Gazzi – via Taormina – via A. Celi – via Sacra Famiglia – via R. Livatino – via 1A – via A. Celi – Area ZIR Gazzi. Dopo il termine dei concerti: le navette ATM si posizioneranno sul lato est, lato valle, direzione sud-nord di via A. Celi, in prossimità della bretella dello svincolo San Filippo. Gli autobus privati partiranno esclusivamente su indicazione della Polizia Municipale e seguiranno i percorsi stabiliti verso: svincolo di Tremestieri; tangenziale autostradale; S.P. Santa Lucia.

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