Milazzo. Piazza Marconi, al via i lavori ma è polemica sul taglio degli alberi

A giorni l’avvio dei lavori per il restyling di Piazza Marconi, a Milazzo, ma per Legambiente gli alberi non vanno tagliati

MILAZZO – Manca ormai poco all’avvio dei lavori per il restyling di Piazza Marconi, nella città del Capo, ma gli ambientalisti insorgono contro il taglio degli alberi attualmente esistenti nella zona. L’ambizioso progetto avviato dal Comune di Milazzo prevede, infatti, una vera e propria rivoluzione della zona con la realizzazione di “panchine smart” e spazi più ampi.

Sulla questione è intervenuta la sezione tirrenica di Legambiente, con una nota approdata anche in consiglio comunale. Nel documento Legambiente spiega di aver contattato la Soprintendenza, che ha sottolineato come “l’area di piazza Marconi è tutelata comunque dal Piano Paesaggistico, Ambito 9, e rientra nel paesaggio locale 12b, con livello di tutela 1”, per cui il progetto è da sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza”.

Per Legambiente, dunque, l’avvio dei lavori senza il parere della Soprintendenza rappresenterebbe un illecito. In consiglio comunale, tuttavia, è stato lo stesso sindaco di Milazzo che ha posto l’accento sulla prima parte del documento trasmesso dalla Soprintendenza.

Quella nota della Soprintendenza –ha dichiarato Midili– smentisce quanto affermato sino ad ora dagli ambientalisti, evidenziando che “gli esemplari arborei di piazza Marconi non presentano caratteristiche di rarità, né di vetustà e non sono legati ad eventi storici significativi. Ovvero non possiedono i tre requisiti fondamentali per essere definiti “alberi monumentali” secondo quanto previsto dalla normativa. Nulla di vero dunque rispetto a quanto asserito da Legambiente di Milazzo».

In consiglio comunale il primo cittadino ha quindi sottolineato come l’avvio dei lavori avrà inizio a breve e infatti c’è una data ufficiale: si partirà il 13 marzo. A chiarirlo è un’ordinanza dirigenziale con la quale, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi di rifacimento della piazza, è stato disposto sino al prossimo 4 luglio il divieto di sosta su tutti e quattro i lati della piazza e il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di strada limitrofi alla piazza ovvero via Alcide De Gasperi, via XX Luglio. Disposto anche il divieto di transito nel tratto stradale di Piazza Marconi dall’intersezione con via XX Luglio all’intersezione con via Alcide De Gasperi.

Intanto Legambiente apre il dibattito anche su un’altra questione: il mantenimento in loco della fontana attualmente collocata in piazza. Gli ambientalisti chiedono che la fontana rimanga a Piazza Marconi, proponendo un suo eventuale restyling “con l’uso di materiali nuovi e di attrezzature di interesse pubblico”.

Insomma, Piazza Marconi non cessa di essere oggetto di discussione in città. C’è a chi piace il progetto del Comune e chi lo ritiene migliorabile con le opportune modifiche, intanto si attendono ulteriori dichiarazioni sulla questione che sembra tutt’altro che chiusa.

