Milazzo. Prevenzione al cancro, raccolti 1050 euro per la ricerca

Numerose le presenze registrate alla “Passeggiata per la prevenzione” di Milazzo. Raccolti 1050 euro per la ricerca sul cancro

MILAZZO –La “Passeggiata per la prevenzione” di Milazzo ha ottenuto ottimi risultati. L’evento, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del cancro, si è svolto questa domenica 23 febbraio e ha registrato una notevole affluenza. Sono state proposte visite mediche specialistiche e consulenze gratuite, dimostrando l’importanza di queste iniziative per la salute della comunità.

Soddisfatto l’assessore Lydia Russo, che ha promosso la giornata: «Un sentito ringraziamento -ha dichiarato- va a tutti i volontari, le associazioni, gli sponsor e le persone che hanno partecipato attivamente, dimostrando con la loro presenza quanto credano nell’importanza di queste iniziative. Ognuno, con impegno e passione, ha reso possibile il successo dell’evento. Questo risultato dimostra che l’unione fa la forza e che, insieme, possiamo sensibilizzare e accrescere la consapevolezza collettiva sul nostro ruolo nella salvaguardia della salute».

La raccolta fondi per la ricerca sul cancro e i pazienti oncologici

Nel corso della giornata sono state vendute anche delle “magliette solidali” che hanno permesso di raccogliere 1050 euro che saranno interamente devoluti all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

Anche l’associazione “Salus C. D’Agostino Onlus” ha effettuato una raccolta fondi, i cui proventi saranno destinati a finanziare iniziative come la “navetta del sorriso” ovvero un servizio di trasporto per i pazienti oncologici in cura presso l’ospedale di Taormina.

