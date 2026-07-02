 Milazzo, salva giovane dispersa in mare

Milazzo, salva giovane dispersa in mare

Alessandra Serio

Milazzo, salva giovane dispersa in mare

giovedì 02 Luglio 2026 - 12:53

La 22enne è stata individuata dopo ore di ricerche della Capitaneria

Aggiornamento

E’ salva la giovane dispersa in mare stamane a Milazzo. La ventiduenne è stata individuata a circa 4 km dal punto in cui si era tuffata, sulla spiaggia vicino lo stadio Salmeri. Le sue condizioni generali non sembrano gravi ma è comunque molto provata e sotto choc. Il 118 l’ha trasportata all’ospedale Fogliani di Milazzo per gli accertamenti.

Salva la ragazza dispera in mare

La ragazza ha nuotato per ore ed è riuscita a toccare terra, mentre i mezzi della Capitaneria di Porto battevano lo specchio d’acqua antistante il lungomare. Alle ricerche hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Si tuffa per nuotare e scompare

Sono in corso le ricerche in mare della ragazza dispersa a Milazzo. La giovane di 22 anni si è tuffata stamane e non è più riemersa. La Guardia Costiera sta pattugliando la zona nei pressi dello stadio Marco Salmeri, dove sono stati individuati gli abiti lasciati in spiaggia dalla giovane prima di immergersi. Anche alcune imbarcazioni private si sono impegnate nella ricerca. A lavoro anche i Vigili del Fuoco e la Polizia. Apprensione sulla battigia per le sorti della ventiduenne.

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