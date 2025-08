Milazzo, sopralluogo del sindaco al Tono. Si punta a lidi e viabilità

Il sindaco di Milazzo in sopralluogo al litorale di Ponente. Si punta a soluzioni per regolamentare traffico, sosta e servizi al Tono

MILAZZO – Il 1° agosto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili e l’assessore Santi Romagnolo hanno effettuato un sopralluogo lungo il litorale di Ponente, con particolare attenzione alla zona del Tono. Dopo la consegna delle aree demaniali da parte della Regione, infatti, l’obiettivo è verificare quali azioni avviare per risolvere le principali criticità nella zona.

Tra le priorità individuate: la regolamentazione del traffico veicolare e della sosta sui terrapieni, spesso causa di polvere e disagi per i residenti, soprattutto durante l’estate. Il Comune valuta l’introduzione di una Ztl e un servizio navetta continuo fino alla Ngonia, sfruttando i bus elettrici già in dotazione. Le soluzioni saranno discusse in un incontro pubblico a fine stagione.

Il sopralluogo ha incluso anche i tratti dove il Pudm prevede lidi autorizzati: attualmente sono sei quelli attivi tra il campo sportivo e la zona centrale (Baia del Tono, Stone Beach, La Tonnara, Esperia, Horizon, Medusa), con ulteriori concessioni già autorizzate. Midili ha annunciato che il 30 settembre mostrerà pubblicamente le planimetrie con le aree attrezzate e quelle recuperate rispetto alle vecchie concessioni.

Infine, attenzione anche alla pulizia dell’arenile tra la Gobba del Cammello e il lido Sayonara, oggetto in questi giorni di interventi di bonifica.

