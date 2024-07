Milazzo, sottoscritta convenzione con la Ram per il Castello

È stata sottoscritta una convenzione tra la Raffineria di Milazzo e il Comune per l’avvio di interventi di manutenzione del Castello

MILAZZO – Via libera alla nuova convenzione, sottoscritta tra il Comune di Milazzo e la Raffineria per la manutenzione del Castello. L’iniziativa prevede il supporto economico della Ram per la realizzazione di interventi che interesseranno il Portale d’ingresso del Castello e la Cinta Spagnola.

«L’obiettivo -spiega il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- è quello di realizzare interventi che consentano o rafforzino l’accessibilità e la fruizione al Castello di Milazzo, attraverso il potenziamento degli impianti tecnologici, il recupero delle strutture, dei prospetti esterni e l’abbattimento delle barriere».

Il primo cittadino ha poi aggiunto che sono previste ulteriori iniziative, volte a valorizzare i siti d’interesse culturale della città tra cui Palazzo d’Amico e il Teatro Trifiletti. Il direttorre generale della Raffineria, Marcello Tarantino, ha quindi sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della città.

