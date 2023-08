Milazzo. Tre medaglie dal gruppo Master della Swimblu nel Periplo del Capo - Tempostretto

Nelle rispettive categorie oro per Angela Briguglia e Mariacristina Faranda, argento per Simone Mario Scibilia

MILAZZO – Sono una quarantina i nuotatori del gruppo Master tesserati con la Swimblu di Milazzo che ottiene buoni risultati tra vasca e acque libere. Se a marzo, il gruppo del presidente Zappia e vicepresidente Carmelo Di Natale, guidato tecnicamente dallo stesso Simone Zappia e Sandro Torre, aveva ottenuto il quinto posto alla regionali, in quest’estate si stanno togliendo soddisfazioni anche nel nuoto di fondo, nel circuito in acque libere, nel Gp Sicilia Openwater.

Parentesi a parte per gli agonisti di cui abbiamo abbondantemente scritto dopo le regionali di Messina o recentemente con le medaglie ottenute dagli agonisti nel Periplo del Capo, è giusto rendere onore anche ai Master che anch’essi hanno ottenuto medaglie e titoli regionali nella 10 km con Angela Briguglia oro nella categoria F40, Mariacristina Faranda oro nella categoria F45 e Simone Mario Scibilia, 11° assoluto tra i Master, argento nella categoria M45.

Zappia: “Siamo contenti della stagione”

“Siamo molto contenti della stagione che si sta per concludere – ci racconta il presidente e tecnico Simone Zappia – chiuderemo di fatto la stagione con le tappe di Messina e Avola che saranno le ultime due del circuito in acque libere Gp Sicilia Openwater. Solo dopo riprenderemo, e ci butteremo a capofitto negli allenamenti, per la stagione 2023/2024, cercando sempre di portare in alto il nome di Milazzo nel nuoto siciliano e nazionale, al netto delle difficoltà che la società da tre anni a questa parte deve affrontare”.