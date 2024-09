Milazzo. Verso collaborazione con Asp per mobilità soggetti fragili

Il Comune di Milazzo ha discusso con l’Asp dell’avvio di un protocollo d’intesa per l’assistenza alla mobilità dei soggetti fragili

MILAZZO – Si punta ad attivare nuovi servizi dedicati all’assistenza alla mobilità dei soggetti fragili, a Milazzo, con l’obiettivo di assicurare una continuità tra le cure ospedaliere e l’assistenza sociale e sanitaria territoriale.

A Palazzo dell’Aquila un incontro tra l’Asp, l’Ufficio Servizi Sociali, presieduto da Nino Caselli in rappresentanza del Comitato dei Sindaci del Distretto. L’incontro ha avuto come obiettivo la discussione delle modalità operative per l’assistenza socio-sanitaria delle persone fragili, in relazione ai progetti finanziati dal PNRR.

Nel corso della riunione il responsabile dell’Ufficio Piano, Filippo Santoro, ha presentato gli obiettivi di una futura collaborazione tra gli enti che dovrà portare alla sottoscrizione di un

protocollo d’intesa per l’attuazione delle progettualità ammesse a finanziamento. Adesso si attendono i prossimi step burocratici.