Minorenni in sala giochi a Patti, scattano le sanzioni

13mila euro di multa per varie violazioni. I controlli dei carabinieri anche in strada

PATTI – 13mila euro di sanzioni dopo una serie di controlli in sei sale gioco e scommesse a Patti. In particolare, un’attività è stata sanzionata per avere concesso la partecipazione ai giochi pubblici a persone sotto i 18 anni. I carabinieri, al momento delle verifiche, hanno trovato, all’interno della sala, due minorenni impegnati nel gioco, in violazione alla normativa, mentre un’altra attività è stata sanzionata per non avere ottemperato al pagamento della prevista imposta sugli intrattenimenti.

Controlli anche in strada. Durante le verifiche alla circolazione stradale, sono state controllate più di 80 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della strada. I carabinieri hanno deferito un 36enne per rifiuto di sottoporsi ad analisi di accertamento, per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebrezza alcolica, e un 71enne per detenzione abusiva di armi.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 3 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai

fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di 14 grammi di hashish. Inoltre,

altri sei soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droga, poiché in

possesso di modiche quantità di hashish detenuta per uso personale.